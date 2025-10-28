東京・表参道の美容室で、女性客にわいせつな行為をしていたとして逮捕・起訴された男が警視庁に再逮捕されました。報道で男の映像を見た別の女性客が被害を申告したということです。【写真を見る】「テレビで報道を見て私と一緒だと…」美容室のトイレに女性客を連れ込みわいせつ行為した美容師を再逮捕報道後に15件の被害女性が申し出不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、東京・表参道の美容室「ELTE」の美容師、藤井庄吾