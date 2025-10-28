横田早紀江さん（左から3人目）ら、北朝鮮による拉致被害者家族と面会するトランプ米大統領（中央左）と高市首相（同右）＝28日、東京・元赤坂の迎賓館（ゲッティ＝共同）トランプ米大統領は28日、東京・元赤坂の迎賓館で北朝鮮による拉致被害者の家族と短時間面会した。高市早苗首相も同席した。トランプ氏は拉致問題が「常に心の中にある」と述べ、解決に向けて「できることをやる」と表明。日本政府と協力していく姿勢を示し