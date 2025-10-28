元宝塚歌劇団星組トップの礼真琴さんが、株式会社CULENに所属することが発表され、同時に新作ミュージカル『バーレスク』日本公演の主演アリに決定したことも報告されました。株式会社CULENには稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんなどが所属しており、礼さんは同社初の女性アーティストとなります。【写真を見る】【 礼真琴 】株式会社「CULEN」への所属を公表「新たな世界で出会いや挑戦を大切にしながら、一歩ず