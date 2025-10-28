県立高校の再編について、県は、第1段階で再編する具体的な対象校を来年度前半をめどに示す方針です。知事と教育委員会が教育行政について話し合う県総合教育会議がきょう開かれ、県立高校の再編について県教委が示した進め方を承認しました。再編は、現在の34校から2038年度までに20校へ段階的に絞り込む計画です。実施方針を来年1月ごろまでに取りまとめ、第1期の再編対象となる学校を来年度前半をめどに公表する方針です。第1期