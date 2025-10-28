神戸市西区櫨谷（はせたに）に、築120年、敷地面積約500坪の日本家屋の屋敷がある。ここで、古民家という「過去」の象徴に、スペインのパエリアとフィンランドのサウナという「現代」の異文化を繋ぐ「組紐KOBE」を営む植月孝明さん。【写真】納屋を改装したサウナ。かなり本格的です！失礼ながら「いったい何屋さんですか？」と訊いてしまったほどのミスマッチだが、植月さんの中ではすべてひとつに繋がったコンセプトが組紐KOBEの