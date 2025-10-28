ドラフト会議で阪神から5位指名を受けたオイシックスの能登嵩都投手のもとに阪神のスカウトが指名のあいさつに訪れました。スーツに身を包んだ能登嵩都投手は10月28日、阪神のスカウトと対面しました。〈阪神のスカウト〉「1軍の戦力として頑張ってくれることを期待していますので頑張ってください」ことし最多勝などイースタンリーグの主要タイトルを総なめにした能登投手。ドラフト会議では阪神から5位指名を