私はカスミ。娘のマオ（5歳）を育てています。今日は習い事で一緒のチヒロさん・シズカちゃん（5歳）親子とファミレスに来ました。一緒に食事をするのは今日がはじめて。しかし小食のマオがお子様ランチを食べきれず残すと、シズカちゃんが「悪い子だよね？」と言い出したのです。どうやらチヒロさんは「ご飯を残すなんて許せない」派の人だったようで……。「うん、残したら悪い子だよ」とはっきりマオの目の前で言い放ったのでし