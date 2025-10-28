虹や霧など、天候によって変化する自然現象を独自の視点で切り取る写真家、早坂七斗さんの写真展が寒河江市で開かれています。 【写真を見る】時間や気象条件の変化で現れる〓異世界への入口〓をカメラで切り取る写真展「異世界探索」（山形） 寒河江市の最上川ふるさと総合公園で開かれている写真展、「異世界探索」。 写真家の早坂七斗さんが高校時代から撮り続けている写真の中からおよそ４０点が展示されています。