〜 2025年 企業の「M&A」に関するアンケート調査 〜M&A市場が活発になるなか、大企業の24.1％が他社の買収を検討していることがわかった。一方で、自社の売却を検討している中小企業も5.2%だった。経営者の高齢化、事業承継に加え、法令変更や技術開発などへの対応に要する時間とコストを考慮した買収も増えており、売り手と買い手のニーズが高まっている。だが、仲介業者を介したM&Aでトラブルも増えており、M&am