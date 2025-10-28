＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞韓国戦の劇的バーディで“最強ジャパン”の準決勝進出に貢献した山下美夢有は、初出場の国別対抗戦を「楽しかった」と笑顔で振り返った。【写真】準決勝進出で大喜びするチームジャパン準決勝はシングルスでヤーリミ・ノー（米国）を相手に4＆2で敗れるも、3位決定戦では西郷真央とペアを組み、世界選抜のブル