現在、米男子ツアーは、来季の出場権が争われる『フェデックスカップ・フォール』の真っ最中。先週の「バンク・オブ・ユタ選手権」（10月26日終了）では、金谷拓実が第2ラウンドを終え6位と好位置につけながら、最終的には33位でフィニッシュし、ポイントランキングを113位から114位へと落とすなど、し烈な争いが繰り広げられている。〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色に