7月の「ミネベアミツミレディス」でツアー初優勝した内田ことこが、「マスターズGCレディース」で4試合ぶりにツアー復帰した。9月「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」は2日目に自己ワースト「84」をたたいて、3試合連続の予選落ち。そこから3試合連続で欠場した。【写真】V賞金3600万円に加え、このかっこいい高級車もゲット！2年ぶりに出場予定だった「日本女子オープン」も休んだ。国内最高峰のメジャーにも出られない事態