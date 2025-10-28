10月27日夕方、浜松市天竜区で横断歩道を渡っていた中学生2人が乗用車にはねられ、けがをする事故がありました。2人は頭や腕を打つ軽傷ということです。 【写真を見る】横断歩道渡っていた女子中学生2人、乗用車にはねられけが 現場には押しボタン式の信号機＝浜松市天竜区 27日午後4時半頃、浜松市天竜区山東の国道で、横断歩道を渡っていた中学生2人が車にはねられました。この事故で近くに住む中学3年生の14歳の女子生徒が頭