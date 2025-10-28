10月28日未明、県内の高速道路を逆走した道路交通法違反の疑いで、埼玉県に住む48歳の会社員の男が現行犯逮捕されました。 逮捕されたのは埼玉県さいたま市の48歳の会社員の男です。 警察の調べによりますと男は、午前0時半ごろ、軽貨物自動車を運転し長岡市を通る北陸道上り線約5．3キロを逆走した疑いが持たれています。 また、逆走で走行中に普通自動車とミラー同士を接触させる交通事故を起こしたということです。