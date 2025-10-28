リニア工事により発生する有害物質を含んだ土を静岡市葵区の藤島付近に盛り土するJR東海の計画について、設置許可権のある静岡市が10月20日、協議会での議論をスタートさせました。 【写真を見る】リニア工事で発生する有害物質含んだ「要対策土」 静岡市が事業影響評価協議会で議論を開始 リニア新幹線のトンネル工事によって出る重金属などの有害物質を含んだ、いわゆる「要対策土」について、JR東海は置き場の候補地と