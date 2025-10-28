安倍晋三元首相を銃撃し殺害した罪に問われている山上徹也被告の裁判員裁判が、28日午後2時から始まります。奈良地方裁判所前から、関西テレビ・岩橋裕介記者が中継でお伝えします。午後2時からの初公判では罪状の認否などが行われる予定で、山上徹也被告（45）が何を語るのか注目されています。山上被告は3年前、奈良市で安倍晋三元首相を手製の銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。山上被告は逮捕後の調べで、母親が多額