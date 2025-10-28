岩手県盛岡市の銀行の地下駐車場に28日朝、1頭のクマが逃げ込み、約3時間後に捕獲された。内記和人記者：岩手県庁にほど近い盛岡市の中心市街地ですこちらの銀行の地下駐車場にクマが逃げ込んだということです。28日午前6時半ごろ、盛岡市中央通の岩手銀行本店の敷地にクマ1頭が現れ、その後、銀行の地下駐車場に逃げ込んだ。これまでに人や物への被害は確認されていないが、通勤や通学の時間帯で辺りは、一時騒然とした。3時間