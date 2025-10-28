メジャーリーグ、ワールドシリーズ第3戦、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）がシリーズ第2号ホームランを放ちました。1勝1敗のタイで、ロサンゼルスに戻ってきたドジャース。試合前の始球式は、ドジャースでメジャーデビューを果たした野茂英雄さん（57）が務めました。背番号16のユニフォーム姿で投げ込み、試合を開始。大谷選手は1番・指名打者で出場すると、第1打席いきなり2ベースヒットを放ち、チャンスを作りま