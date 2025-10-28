寒気の影響を受け28日の新潟県内は雨や曇りとなっていて、日中の気温は前日と比べ大きく下がる見込みです。新潟地方気象台は土砂災害などに注意するよう呼びかけています。西高東低の気圧配置となり、寒気の影響を受けている28日の県内。広い範囲で雨や曇りとなっていて、雷を伴うところがある見込みです。28日朝の最低気温は佐渡市両津で8.7℃など今シーズン最も低くなった地点があったほか、日中の予想最高気温は新潟市中