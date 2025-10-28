特殊詐欺の被害防止に繋げようと、新潟県警備業協会が防犯機能付きの電話機を県警に寄贈しました。28日、県警備業協会が県警に寄贈したのは、「防犯機能付き電話機」10台と広報活動用のエア看板です。県内では今年9月末現在で193件の特殊詐欺被害が発生していて、被害額は7億6800万円余りと、去年の同じ時期と比べ3億円近く増えています。県警によりますとこのうち固定電話への電話がきっかけとなった被害が70件に上るということで