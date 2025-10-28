11月のデフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）の開催まであと少し。難聴やろう者への関心が高まる中で、ろう者の社会を見つめ、ろう学校の教員としても教育を実践してきた、大宮ろう学園の棚田茂教頭（58）に、教育理念を中心に話を聞いた。（栗原守、以下敬称略）ろうの子どもの人格形成に「デフフッド」の観点を――勤務先の埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園はどんな学校ですか。棚田幼稚部、小学部、中学部、高等部本科