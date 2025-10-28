会談後、署名した文書を手にする高市首相（右）とトランプ米大統領＝28日、東京・元赤坂の迎賓館（ロイター＝共同）日米両政府は28日、幅広い産業に欠かせないレアアース（希土類）などの供給確保と、関税合意で約束した巨額投資の着実な履行に向けた二つの文書に署名した。高市早苗首相とトランプ大統領が東京・元赤坂の迎賓館で署名式に臨んだ。レアアースでの協力は、市場で圧倒的な地位を占める中国への依存から脱却する狙