北海道電力泊原発3号機（右端）＝2009年2月、北海道泊村原子力規制委員会の審査に合格した北海道電力泊原発3号機が立地する北海道泊村周辺の共和町と神恵内村で28日、原子力関係の特別委員会があり、早期再稼働を求める地元経済団体などからの陳情をそれぞれ採択した。いずれも特別委と本会議は同じメンバーのため、議会として再稼働に同意する方針が事実上固まった。泊村の特別委が24日、同意する方針を決めていた。北海道電