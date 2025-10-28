◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)第3戦で佐々木朗希投手がワールドシリーズで初めて登板しました。1勝1敗で迎えた第3戦は大谷翔平選手の2本のホームランやウラジミール・ゲレロJr.選手の激走などの点の取り合いで、7回終了時点で5-5と激戦。ここへ守護神として復活した佐々木投手が8回に登場しました。SNSでは「佐々木朗希 登場!!マンガすぎる」「こんな場面で出番か佐