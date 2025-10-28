お笑いトリオ、パンサーの向井慧（39）が28日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。左足を骨折したチョコレートプラネット長田庄平（45）について語った。向井はオープニングトークで、アシスタントのココリコ田中直樹に「『もののけ姫』ってご覧になってますか？」と質問。続けて「『金曜ロードショー』で何度もやってますけど、それが今、IMAXでリバイバル上映やって