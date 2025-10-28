セブン-イレブンはUCC上島珈琲と共同開発した「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」(160円)を10月28日より全国で順次発売する。2013年に挽きたて、淹れたてを手軽に味わえるコーヒーの発売を開始し、人気を博してきた「セブンカフェ」。その新たなラインナップとなる「水素焙煎コーヒー」発売に先駆け、10月24日には「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー 新商品発表会」が開催され、セブン-イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長らが登壇し