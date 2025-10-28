ブルージェイズのレジェンド右腕、マックス・シャーザー投手（４１）が２７日（日本時間２８日）、ドジャースとのワールドシリーズ第３戦に先発。５回途中まで７９球、５安打３失点でマウンドを降りた。闘志みなぎるプレースタイルで「マッド・マックス」の異名も取る大ベテランは、２点をリードした５回一死一塁で大谷翔平投手（３１）を打席に迎えたところでシュナイダー監督から降板を告げられた。この日の大谷との対戦では