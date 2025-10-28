中国・遼寧省の酸菜（スワンツァイ＝発酵させた白菜の漬物）工場で、男性作業員が巨大な容器に漬けた酸菜の上で喫煙し唾をはく動画が撮影され、ＳＮＳで拡散している。中国メディア「大風新聞」が先日、報じた。中国の東北地方の定番食材である酸菜は、そのまま食べられるよりも、鍋の具材、炒め物、スープなど、料理の調味料として幅広く使われる。酸菜魚（スワンツァイユイ＝酸菜と魚のスープ）は中国本土で人気の料理だ。