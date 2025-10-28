お笑いトリオ・パンサーの向井慧が２８日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」で、左足を剥離骨折したチョコレートプラネットの長田庄平について語った。長田はＴＢＳのスポーツエンターテインメント「ＳＡＳＵＫＥ２０２５」の収録中に左足を剥離骨折。全治３か月と診断された。向井は前日の２７日、現在上映されている映画「もののけ姫」４Ｋデジタルリマスターを見に行ったという。「もともとはチョコレートプラネ