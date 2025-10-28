神社のさい銭箱から現金を盗もうとした窃盗未遂の疑いで47歳の男が現行犯逮捕されました。犯行は、警戒中の神社関係者の目の前で行われました。 窃盗未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、大崎町の職業不詳の男(47)です。 志布志警察署によりますと、男はきのう27日午後8時半ごろ、大崎町内の神社に設置されたさい銭箱から現金を盗もうとした疑いです。 神社では、何者かがさい銭箱を盗もうとした痕跡が見つかっていたということ