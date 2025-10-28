11月は過労死等防止啓発月間です。高知労働局は10月28日、県内の経営者団体や労働組合に過重労働解消に向けた啓発への協力を要請しました。高知労働局は県商工会議所連合会を訪れ11月の過労死等防止啓発月間の啓発への協力を呼びかけました。県内の過労死の認定を求める請求件数は近年20件ほどで高止まりの状況にあり、2024年度は27件に及んだということです。■菊池宏二 高知労働局長「しわ寄せの防止対策もやっていて、短い納期