大分県別府市の市道で27日夜、普通貨物自動車が道路脇に落ち運転していた73歳の男性が意識不明の重体となっています。 警察が事故の原因を調べています。 事故があった別府市の現場 事故があったのは別府市小倉町の市道です。 警察によりますと、27日午後7時ごろ近くを通りかかった人から「車が斜めになっている」などと119番通報がありました。 事故があった別府市の現場 警察などが駆け付け