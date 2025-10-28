２８日前引けの日経平均株価は前営業日比９２円３６銭安の５万４１９円９６銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億６１４９万株、売買代金概算は３兆５６０億円。値上がり銘柄数は１７８、対して値下がり銘柄数は１４０１、変わらずは３４銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、前日の米国株市場で主要株価３指数が揃って最高値を更新したもののリスク選好の地合いとはならず、朝方から売り優勢の展開となっ