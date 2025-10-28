静岡県三島市では２６日、仮装をした子どもたちがお菓子を求めて練り歩き、一足早くハロウィーンを楽しみました。（子どもたち）「トリック・オア・トリート！」２６日、三島市で開催されたハロウィーンパレード。三嶋大社から三島広小路駅までが歩行者天国となり、子どもたちが人気キャラクターなどに扮して商店街を練り歩きました。（記者）「なんの仮装ですか？」（子ども）「レゴ忍者です。お父