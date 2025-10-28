ツキノワグマ（資料画像） 秋田朝日放送 小泉防衛大臣は２８日午前閣議後の記者会見で、秋田県の鈴木知事がクマ捕獲を巡って支援を緊急要望することについて「自衛隊が対応すべき１つの状況になっている」という考えを示しました。 【小泉防衛大臣】 「私は自衛隊が対応すべき１つの状況にはなっていると思います。自治体の知事の要請に基づく中で何ができるかを考えることは、私は当然のことではないかと思います」 秋