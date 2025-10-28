株式会社オリエンタルホビーは、同社の正規輸入ブランド「WOTANCRAFT（ヴォータンクラフト）」の国内初となるオフィシャルストアを11月1日（土）にオープンする。場所はレモン社 新宿店。 WOTANCRAFTは台湾・台北を拠点とする、カメラバッグやレザーアクセサリーを手掛けるブランド。ミリタリーヴィンテージの世界観とクラフツマンシップの融合、さらには機能美を追求した製品づく