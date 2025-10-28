◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは同点の７回に、４番手右腕トライネンが勝ち越しを許した。２死からトライネンを投入したが、ゲレロに中前打を許すと、続くビシェットの右翼線の打球はフェンス際にいたボールボーイ付近で不規則な“クッションボール”で右翼手前を転々。右翼のテオスカー・ヘルナンデスがもたつく