東邦ガス [東証Ｐ] が10月28日昼(11:40)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比17.1％増の267億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の300億円→330億円(前期は324億円)に10.0％上方修正し、一転して1.8％増益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比34.5％減の62.6億円に落ち込む計算になる