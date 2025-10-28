２６日、福建省福州市の福州長楽国際空港で、ウオーター・サルート（水門礼）による歓迎を受けるプノンペン発のエア・カンボジア機。（福州＝新華社記者／林善伝）【新華社福州10月28日】中国福建省で初めてとなる以遠権に基づく「プノンペン−福州−東京」旅客路線が26日、正式に就航した。以遠権とは、ある国の航空会社が特定の国際路線を運航する際、第三国に寄港して旅客や貨物を乗降させる権利を指す。通常、国際路線は2