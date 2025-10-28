日経225先物は11時30分時点、前日比120円安の5万0470円（-0.23％）前後で推移。寄り付きは5万0560円と、シカゴ日経平均先物清算値（5万0485円）を上回り、小幅な下落で始まった。寄り付きを高値に利食いに伴うロング解消の動きになり、5万0240円まで下げ幅を広げた。ただし、下へのバイアスは強まらず、その後は5万0400円を挟んでの保ち合いを継続。終盤にかけて5万0300円をつける動きもみられたが、日米首脳会談で日米同盟を引