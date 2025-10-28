27日、アメリカのトランプ大統領が6年ぶりに来日。28日、高市早苗総理との日米首脳会談が行われた。【映像】高市総理の発言→笑いが広がった瞬間会談冒頭、高市総理は「開始が遅れまして失礼しました。今トランプ大統領の部屋で野球を見ていた。1対0でドジャースが勝っている」と笑顔で話すとアメリカ側にも笑いが広がり、会談は和やかなムードで始まった。高市総理は「安倍元総理に対する長きにわたる友情に感謝している。