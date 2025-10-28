視覚障害のある人が安心して電話を利用できるように、NTT西日本大分支店が県盲人協会に点字電話帳を贈りました。 県盲人協会に点字電話帳を寄贈 点字電話帳はNTT西日本大分支店が1991年から3年ごとに発行しているものです。大分県内の行政機関や医療機関、交通機関などの電話番号を点字で示していて、今回は728件を掲載しています。 点字電話帳を発行した際には毎回、県盲人協会に寄贈していて、27日の贈呈式で