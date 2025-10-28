高市首相は２８日午前、来日中の米国のトランプ大統領と東京・元赤坂の迎賓館で会談した。両首脳は日米同盟のさらなる強化で一致し、首相は日本の防衛力強化に向けた決意を伝えた。米国による関税措置を巡る日米合意の着実な履行でも合意した。トランプ氏は、経済分野での両国のさらなる関係強化に期待を示した。首相とトランプ氏の対面での会談は初めて。首相は迎賓館に到着したトランプ氏を出迎え、記念撮影に臨んだ。会談は