全国47都市で1世帯が支払った上下水道代を過去40年間で比較すると、富山市の上昇率が3.16倍と最も高かったことが分かりました。これは共同通信が、2人以上の世帯の支出額を総務省の家計調査で検証したものです。その結果、全国の道府県庁所在地と東京都区部の47都市のうち、富山市の上下水道代は1922円から3.16倍の6083円になり、上昇率が最も高かったことが分かりました。市上下水道局によりますと、下水道の普及が大都市と比べて