【ロサンゼルス共同】米大リーグのワールドシリーズ第3戦でドジャースの大谷翔平がブルージェイズ戦の七回にこの試合2本目となるソロ本塁打を放った。ポストシーズン通算11本目で松井秀喜の日本選手最多を更新した。