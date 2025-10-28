日米首脳会談が行われた28日、ホワイトハウスの広報はSNSに高市首相からのプレゼントとする映像を公開しました。安倍元首相のゴルフのパターと松山英樹選手がサインしたというゴルフバッグがうつっています。またホワイトハウスのSNSに「ジャパン・イズ・バック」と書かれた黒い帽子の写真を公開しています。