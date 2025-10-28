NBAは、全30チームに対して違法賭博防止のプログラムを推進する模様。10月28日（現地時間27日）現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 報道によると、リーグは具体的に「インジュリーレポート（負傷者に関する情報）に関する方針」と「全スタッフのトレーニングおよび教育」をそれぞれ見直し、「賭博関与が懸念される活動に対する監視プログラムの強化」を進めると