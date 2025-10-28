長年、能が上演されていなかった佐渡市両津地区の能舞台で約100年ぶりに公演が行われました。能の公演が行われたのは佐渡市の有形民俗文化財にも指定されている熱串彦神社です。人手不足などから能が上演されてきませんでしたが、佐渡の魅力を再構築しようと活動する団体が中心となり約100年ぶりの公演が行われました。能舞台の復活に地元の人たちも喜んでいました。〈地元の住民〉「嬉しいです。おじいちゃんがやってたんで。催し