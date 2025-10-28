岡山県内で急増している特殊詐欺の被害防止に役立ててもらおうと、JA共済連岡山が固定電話の通話内容を録音する機器を県の防犯協会に寄贈しました。 【写真を見る】「特殊詐欺の被害防止に役立てて」JA共済連岡山が固定電話の通話内容を録音する機器を防犯協会に寄贈 JA共済連岡山が寄贈したのは、固定電話に取り付ける録音機100台です。 着信時に通話内容を録音するという予告メッセージが流れ、最大30件の録音が可能で