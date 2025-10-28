2025年4月面識のある10代の少女に性的な暴行をしたとして、元鹿屋市議の男(76)が不同意性交等の疑いで逮捕・送検されました。逮捕・送検されたのは、鹿屋市上野町の元鹿屋市議、中牧和美容疑者(76)です。警察によりますと、中牧容疑者は2025年4月中旬、県内の屋内で面識のある10代の少女に性的な暴行をした疑いがもたれています。被害者の関係者から警察に相談があり、少女への聞き取りや現場周辺の防犯カメラの映像から逮捕